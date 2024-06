Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam și Yosif Mohaci s-au casatorit religios ieri, iar alaturi le-au fost peste 400 de invitați, fiind considerat cel mai spectaculos eveniment al anului. Rochia artistei a cantarit 20 de kilograme, iar totul a fost organizat in cel mai mic detaliu. Insa, invitații au avut parte de o surpriza atunci…

- Anda Adam și Yosif Mohaci au facut, sambata, 29 iunie 2024, nunta mare și sclipitoare in Capitala. Cei doi soți nu au ținut cont de bani atunci cand și-au organizat cununia religioasa și petrecerea grandioasa. Sumele cheltuite sunt astronomice, doar aranjamentele florale au costat in jur de 50.000 de…

- Anda Adam și Joseph Adam au ajuns la restaurantul care le va gazdui evenimentul mult visat. Cei doi arata senzațional și urmeaza sa le faca invitaților mai multe surprize in aceasta seara. nainte sa intre in loca, s-au retras pentru cateva momente alaturi de nașii lor.

- Yosif Eudor Mohaci este cunoscut in Romania pentru relația sa cu Anda Adam, cantareața și personalitate de televiziune. In afara acestei povești de dragoste, barbatul a reușit sa-și mențina o viața relativ discreta, evitand sa intre prea mult in lumina reflectoarelor. Iata cateva detalii despre cine…

- Mai sunt doar 4 zile pana la nunta Andei Adam cu soțul ei, Joseph. Artista are mari emoții și deja a intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile, noteaza click.ro. Sambata, 29 iunie, Anda Adam va da mare petrecere de nunta intr-un club din București. Doar pentru decor și flori artista a scos din buzunar…

- Anda Adam și Joseph, soțul ei, au fost nași de cununie la nunta unor prieteni. Evenimentul a avut loc chiar inainte cu o saptamana ca ei sa se cunune religios, pe 29 iunie, sambata urmatoare. Sambata, 22 iunie, Anda Adam și Joseph, care s-au casatorit civil in decembrie 2022, au fost nași de cununie…

- Anda Adam și Yosif Mohaci se pregatesc pentru nunta, insa au ramas fara nași pe ultima suta de metri. Cantareața a dezvaluit motivul pentru care au fost nevoiți sa aleaga alți nași inainte de marele eveniment.Anda Adam și Yosif Mohaci se pregatesc intens pentru marele lor eveniment, nunta, care va avea…

- A sosit ziua cea mare pentru Pepe și Yasmine Pascu. Cei doi se casatoresc, iar acum are loc petrecerea de nunta la un local din Capitala. Invitații sunt de seama, iar ornamentele pe care le-au folosit mirii atrag toate privirile.