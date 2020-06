Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherru și-a uimit fanii cu ultima postare pe Instagram. Una dintre cele mai iubite artiste din țara s-a aratat lumii așa cum nu multe femei ar avea curajul. Fara strop de machiaj, la primele ore ale dimineții, așa a aparut Nicole in fața admiratorilor sai, care au ramas fara cuvinte.

- Mirela Vaida și-a surprins fanii cu o apariție inedita. Cunoscuta prezentatoare de televiziune nu a avut nicio reținere și a renunțat la machiaj, in fața tuturor. Iata care a fost reacția admiratorilor!

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, iar aparițiile ei in public sunt intotdeauna impecabile. Cu toate astea, interpreta nu are o reținere in a se afișa nemachiata, atunci cand se afla in timpul liber, impreuna cu familia ei. Așa s-a intamplat și acum, cand cantareața a postat…