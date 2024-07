Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu și-a cumparat casa noua dupa divorțul de Catalin Dobrescu. S-a mutat in noul apartament in urma cu ceva timp și a facut și inaugurarea locuinței. Artista și-a invitat, evident, și cei mai apropiați oameni pe care ii considera ca parte din familie.

- Tanara generație este intoxicata de indivizii care urca pe scena și fredoneaza versuri prin care promoveaza consumul de droguri și agresiunile. „Fata e perversa o las *** De ce faci așa ceva, pentru asta exista **** Slaba, grasa, nu imi pasa, slaba, grasa***”„Fetele nebunele ... sus pe bar”, sunt doar…

- Oana Radu și-a cumparat o casa dupa divorțul de Catalin Dobrescu. Artista spune ca trece printr-o perioada in care multe lucruri s-au schimbat, dar simte ca totul este spre binele ei. Vedeta a facut turul noii locuințe de care s-a ocupat in cel mai mic detaliu in ceea ce privește amenajarea.

- Astazi, 22 iunie 2024, a inceput o noua serie “In culisele celebritații”. Protagonista, de aceasta data, este Oana Radu. In ediția din aceasta seara, printre altele, artista a dezvaluit ce alta pasiune mai are pe langa muzica. Ce face cand nu e pe scena.

- Dupa desparțirea și divorțul oficial de Sergiu, Madi de la Mireasa sezonul 8, simte, din nou, cum se spune, fluturi in stomac. Fosta concurenta a anunțat ca iubește din nou și ca este intr-o relație. Iata ce spune despre noul ei iubit.

- Robert Drilea a atras atenția cu mesajul distribuit pe Instagram, dupa ce Deea Maxer a șters toate pozele cu el de pe rețelele de socializare. Gestul ei vine dupa ce la inceputul lunii aprilie a sarbatorit un an de relație alaturi de el. In aprilie 2023, Deea Maxer și Robert Drilea s-au afișat oficial…

- Dupa ce au divorțat amiabil, Oana Radu a inceput razboiul cu fostul ei soț, Catalin Dobrescu! Cantareața i-a deschis trei procese fostului partener de viața, insa se pare ca intr-unul dintre ele are ghinion. Artista a pierdut și e buna de plata! Iata ce s-a intamplat la cel mai recent termen!

- Doi frați, fetița de 8 ani și un baiețel de 5 ani, au fost uciși sambata, 20 aprilie, dupa ce un o șoferița beata a scapat mașina de sub control și a intrat cu viteaza in cladirea in care avea loc o petrecere ocazionata de o zi de naștere, la Swan Creek Boat Club din Berlin Charter Township, statul…