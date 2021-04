Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta in varsta de doar 12 ani a fost transferata de la Focșani, cu o sarcina molara, posibila o data la 1.000 de sarcini. Minora și nici parinții nu știau de sarcina, asta deoarece era prematur pentru a se observa ceva. Acum se afla sub supraveghere medicala și in cel mai scurt timp va […] Articolul…

- Bia Khalifa a ajuns din nou in atenția fanilor sai. Focoasa blondina iși dorește un copil cu Victor Slav și cu Mihai Bendeac. Ce a zis concurenta de la iUmor despre Dani Mocanu? Dezvaluirile incendiare ale tinerei care i-a innebunit pe barbați.

- Laura Cosoi are 39 de ani și e casatorita cu Cosmin Curticapean. Actrița și-a intemeiat o familie frumoasa, are deja doua fetițe, dar se gandește deja și la al treilea copil, de ce nu, și la al patrulea. Vedeta are sprijinul soțului intotdeauna, au o relație cat se poate de buna. Laura Cosoi și Cosmin…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu vor deveni parinți peste aproximativ 5 luni. Iubita matinalului de la Antena 1 a facut primele declarații despre cum se simte in aceasta perioada. „Suntem in 16 saptamani, 4 luni. Burtica crește ușor, ușor.Din pacate, la capitolul sport nu va pot arata exerciții deoarece…

- MIRA ne uimește constant cu aparițiile ei efervescente de fiecare data. In luna aprilie, ea apare pe coperta revistei Unica, in care a vorbit deschis despre lucruri pe care puțini oameni le știu despre ea. MIRA ne-a povestit despre cariera, temeri, speranțe, iubire și… planuri pentru o viitoare familie.…

- Adela Popescu este acum in al doilea trimestru de sarcina și așteapta cu nerabdare momentul cand iși va ține strans in brațe baiețelul. Vedeta se pregatește temeinic, iar cu aceasta ocazie a fost luata prin surprindere cu un cadou special pentru copil.

- Bonnie Jacobson, o tanara de 34 de ani din New York, și-a pierdut locul de munca pentru ca a refuzat sa se vaccineze anti- COVID-19 . Bonnie era ospatarița la o taverna și a refuzat vaccinul pentru ca s-a gandit ca-i va afecta feritilitatea. Femeia este casatorita și iși dorește un copil, dar acum pentru…