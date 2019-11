Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu a disparut in ultima perioada din viața publica, iar acum a dezvaluit și motivul pentru care a facut asta. Artista a trecut printr-o perioada grea, iar anxietatea a adus-o pe marginea prapastiei. Vedeta s-a ingrașat din nou și a ajuns sa cantareasca 104 kilograme, insa a luat rapid o decizie.…

- Horia Brenciu a recunsocut ca mai trece si pe la fast-food. Artistul recunoaște ca silueta lui a avut de suferit din cauza lipsei de timp. Este mereu pe fuga, motiv pentru care nu acorda alimentației atat de multa atenție cat ar fi necesara. Nicoleta Voica a slabit 35 de kilograme. Cum arata…

- La doar cateva saptamani dupa ce au divorțat, fostul soț al Elenei Ionescu a aparut in compania altei femei, care dupa spusele artistei, este vorba despre fosta iubita a lui Dragoș. Cei doi au avut o relație inainte ca tanarul sa iși intemeieze o familie alaturi de vedeta. Elena Ionescu a dezvaluit…

- Vedeta americana Kim Kardashian a postat pe contul ei de Instagram o fotografie nemaivazuta in care apare așa cum era la varsta de 18 ani. Cu o luna inainte de a implini 39 de ani, Kim Kardashian le-a facut o surpriza fanilor ei din mediul online. Vedeta a publicat o fotografie cu ea la varsta de 18…

- Mai multe voci din blocurile liberal, al Verzilor si socialist au cerut clarificari in legatura cu denumirea noului post, care presupune supervizarea unei largi game de probleme, inclusiv migratia, securitatea, educatia si integrarea si care ii va reveni grecului Margaritis Schinas, in cazul in care…

- Vedeta de televiziune Adriana Bahmuțeanu și-a spus parerea despre Mario Iorgulescu, cel care a provocat un accident mortal in Capitala zilele trecute. Adriana Bahmuțeanu este extrem de dura la adresa lui Mario Iorgulescu. "Copilul prost crescut este o povara și devine un pericol public. El crede ca…

- Dj. Wanda traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de americanul Karl Katavich, iar recent, cei doi s-au casatorit religios. Vedeta s-a intors pentru cateva zile in Romania și a povestit despre cele mai frumoase momente din viața ei. ,,Am avut 40 de invitati cu tot cu domnisoarele de onoare care…

- Cristian Boureanu nu are de ce sa se planga! Fostul politician are o iubita de toata frumusetea, este tatal unei fete absolut minunate, iar din punct de vedere financiar o duce excelent. Recent, paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe celebrul barbat cu un teanc de bani la vedere.