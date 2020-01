Stiri pe aceeasi tema

- Nico de la Insula Iubirii este mai fericita ca niciodata, iar dragostea plutește in aer. Fosta concurenta și ispita Marco traiesc o frumoasa poveste de iubire, care a lasat pe toata lumea cu gura cascata.

- Doctori care fac minuni… O operație de reconstrucție craniana extrem de dificla a avut loc la Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala a Spitalului Municipal Timișoara. Un barbat din Caraș-Severin, care participa la o vanatoare, a fost impușcat chiar la nivelul capului, o mare parte din fața fiindu-i…

- Cațiva pisoiași neobișnuiți din rasa Maine Coon au devenit vedete pe Internet in ultimele luni. Sunt micuți, blanoși și pufoși, insa ceva e straniu. De ce? Pentru ca arata atat de... uman.In locul unei mutrițe de felina adorabila...

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci a reeditat startul exercitiului sau la sol de la Jocurile Olimpice din 1976 si a postat imaginile, duminica, pe Facebook.“Dupa 43 de ani… inca foarte distractiv sa imi amintesc rutina de la sol”, a notat Nadia. La editia din 1976 a Jocurilor Olimpice, Nadia…

- Credeati ca Bianca Dragusanu si Alex Bodi s-au despartit definitiv? Bineinteles ca nu, iar noi v-am avertizat ca seria impacarilor si despartirilor continua. Ei bine, astazi suntem la episodul in care cei doi s-au impacat si par mai fericitti ca niciodata. Suntem curiosi pana cand.

- Brigitte este o femeie implinita pe toate planurile. Are un sot care o iubeste extrem de mult si o cariera de succes. Doamna Pastrama este o aparitie la fiecare eveniment la care isi face prezenta, iar mai nou, vedeta si-a bucurat fanii cu o veste bomba.

- Ce transformare! Amalia Nastase arata demential, dupa ce a reusit sa slabeasca 32 de kilograme! Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de sentaie cu celebra bruneta.

- Imagini de cosmar, in aceasta dupa amiaza, in statia de metrou 1 Mai din Bucuresti, dupa ce si a prins piciorul in usa metroului, informeaza observator.tv. Potrivit primelor informatii, un barbat si a prins piciorul in usa si a fost tarat zeci de metri pe peronul statiei de metrou 1 Mai.Ulterior, calatorul…