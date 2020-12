Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica si a serbat fiul, pe Andrei Noah, care a implinit 4 ani. Andreea Banica a mai precizat ca in organziarea petrecerii, un sprijin de nadejde, i a fost si sotul ei, Lucian.Andreea Banica si a serbat fiul, pe Andrei Noah, care a implinit 4 ani. Cantareata si sotul ei, impresarul Lucian Mitrea,…

- Ieri a fost o zi foarte importanta pentru Vulpița, asta pentru ca tanara și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de soțul sau, dar și de cațiva prieteni! Pentru ca pe rețele de socializare a primit sute de mesaje din partea fanilor, astazi Veronica le-a transmis un mesaj!

- A fost mare sarbatoare pentru Vulpița in urma cu o zi! Aceasta și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de prieteni și de soțul ei, iar in momentul in care a primit tortul și-a pus și o dorința! Ce vrea neaparat sa i se indeplineasca!

- Pentru Oana Zavoranu și soțul ei, Alex, astazi este o zi foarte importanta. Partenerul de viața al vedetei iși sarbatorește ziua de naștere, motiv pentru care bruneta i-a facut o declarație de dragoste in mod public!

- Gabriela Cristea și-a aniversat ziua de naștere alaturi de familia ei. Prezentatoarea tv a implinit 46 de ani, iar cu aceasta ocazie, vedeta a transmis un mesaj pe contul de socializare. Nici soțul ei nu s-a lasat mai prejos și i-a facut acesteia, o declarație de dragoste.„Draga 46, ma bucur ca de acum…

- Cleopatra Stratan este astazi omagiata. Artista care are in palmares recorduri impresionante fiind premiata de 6 ori de catre celebra Guinness World Book of Records, iși sarbatorește azi majoratul.Atat in plan prefesional cat și in cel sentimental, Cleo se descurca foarte bine.