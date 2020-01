Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Oana Pellea (57 de ani) a marturisit ca a primit mesaje critice, pline de ura si chiar injuraturi prin intermediul Facebook, dupa ce a publicat un mesaj in care ii blama pe cei care au „transformat“ moartea jurnalistei Cristina Topescu in subiect de „cancan“.

- Intr-o postare publica pe Facebook, actrita a prezentat continutul acestui mesaj: "Eh… am primit si acest dragalas mesaj: "Esti o greseala genetica a marelui actor Nici in fata mortii nu ai pic de bun simt Esti o mare JAVRA Daca te-ar lua DRACU ar fi o mare victorie a acestui popor Iti doresc din toata…

- Consiliul Național al Audiovizualului a transmis un comunicat in care roaga televiziunile sa respecte legislația audiovizuala atunci cand difuzeaza subiecte referitoare la decesul jurnalistei Cristina Țopescu, potrivit paginademedia.ro.„Consiliul transmite posturilor de televiziune și de radio…

- Cristina Țopescu a fost una dintre marile iubiri ale lui Ștefan Banica. Aceștia au avut o relație de cinci ani la inceputul anilor rsquo;90, perioada la care artistul se refera ca una dintre cele mai frumoase și intense din viața lui .

- CRISTINA TOPESCU // CRISTINA TOPESCU cauza deces. Informații de ultima ora in cazul morții Cristinei Țopescu. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, aceasta a incetat din viața in urma unui infarct suferit in somn. Din primele constatari ale medicilor, jurnalista a murit in jurul Anului nou.…

- Cristina Topescu a lasat in urma ei regrete adanci in inimile apropiatilor si ale oamenilor care o iubeau atat pentru profesionalismul de care a dat dovada, cat si pentru ceea ce a fost ea ca om. Andreea Marin, una dintre cele mai bune prietene ale sale, a transmis un mesaj dureros la aflarea vestii…

- Monica Pop a dezvaluit ca regretata Cristina Țopescu suferea de o boala pe care, insa, o ținea sub control cu tratament. Cristina Țopescu a fost gasita decedata , duminica seara, in locuința sa, dupa ce nu mai fusese vazuta de cateva saptamani. Monica Pop a vorbit despre problemele de sanatate cu care…

- Traiesc cu frica in san, izolați in propria casa! Spun ca ar fi terorizați, amenințați, injosiți și chiar batuți de vecinii lor, care ar fi in stare, acuza ei, sa le omoare chiar și fiica! Sunt acuzatiile mai mult decat socante ale sotilor Cristian, din comuna Baleni, Dambovița. Si nu sunt singurele!