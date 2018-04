Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a petrecut Paștele in Grecia.Vedeta a povestit in cadrul emisiunii online gazduita de revista VIVA!, despre experiența traita departe de Romania. Este pentru prima data cand prezentatoarea tv petrece sarbatorile departe de casa. Oana Roman, care prezinta o emisiune live pe pagina de Facebook…

- Lovitura primita in tribunal de Paul Ciuci, unde și-a chemat foștii colegi, coincidența, in ziua in care regretatul Teo Peter, fondatorul trupei Compact, ar fi implinit 64 de ani! Incercarea lui Ciuci de a le interzice foștilor membrii ai trupei- Camarașan Constantin, culmea, de asemenea membru fondator…

- LIVESCORE Liga Europa, sferturi, retur. Sporting Lisabona – Atletico Madrid, Marseille – RB Leipzig și Salzburg – Lazio sunt meciurile in care, teoretic, soarta calificarii in semifinale este inca in suspans. Toate meciurile de la ora 22.05. Programul meciurilor Marseille – RB Leipzig / Telekom Sport…

- Treisprezece sportivi de origine africana, disparuti la Jocurile Commonwealth-ului. Cinci sportivi originari din Africa ce participau la Jocurile Commonwealth-ului, care se desfasoara in Australia, la Gold Coast, au fost dati disparuti, crescand la 13 totalul sportivilor lipsa, dupa disparitia a opt…

- Omagiu pentru Michael Goolaerts. Rutierul belgian Tim Wellens a castigat, miercuri, cea de-a 58-a editie a traditionalei curse cicliste Sageata Brabantului si a dedicat victoria compatriotului sau Michael Goolaerts, decedat duminica trecuta dupa cursa Paris-Roubaix. Debutul cursei s-a aflat sub semnul…

- EXATLON ROMANIA 4 APRILIE 2018 KANAL D LIVE VIDEO: Situația pentru Razboinici este una foarte delicata. Ei vor ramane in patru dupa eliminarea de la Exatlon 4 aprilie. Ionuț desemnat Player of The Week, s-a accidentat foarte rau și nu se știe cand va putea evolua și daca va fi la capacitate maxima.…

- Iata cum a fost asteptata Simona Halep, la aeroport, dupa ce a devenit vicecampioana la Australian Open. Tatal Simonei Halep a fost „certat” de cativa jurnalisti in momentul in care a vrut sa-si imbratiseze fiica. Putin inainte de ora 11:00, avionul care a adus-o pe Simona Halep in Romania a aterizat…

- Barbat gasit mort in zapada in aceasta dimineața, la Paulești, in județul Vrancea. Un localnic a descoperit in omat trupul inert și a sunat dupa ajutor la 112. Pompierii au fost direcționați in zona, dar și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Vrancea. Echipele de intervenție au…