Stiri pe aceeasi tema

- Oana Moșneagu a trecut printr-o schimbare neașteptata de look. Fanii au ramas surprinși de alegerea pe care a facut-o actrița in ceea ce privește noua ei coafura. Hai sa vezi cum arata acum iubita lui Vlad Gherman.

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au avut cateva probleme de sanatate, iar fanii nu i-au mai gasit pe rețelele de socializare. Aceștia nu au mai postat cateva zile pentru ca situația lor nu a fost una buna, confruntandu-se cu o raceala grava.

- Vremea se schimba radical de marți, 10 ianuarie. Sunt așteptate ploi abundente in mare parte din țara, iar la munte, precum și in nord-estul țarii se anunța ninsori. Temperaturile vor scadea de la o zi la alta, insa de saptamana viitoare cresc din nou. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au cateva planuri pentru Craciun. Cei doi indragostiți vor merge la familia actriței din Mioveni, apoi se vor intoarce la prietenul lor blanos de la București, unde locuiesc in prezent. Pe rețelele de socializare au impartașit cateva fotografii intr-un cadru de poveste.

- Vlad Gherman a apelat la o schimbare de infațișare și nu a ratat ocazia ca sa le arate și fanilor ce și-a facut nou. Urmarește, mai jos, intreg procesul din clipul postat pe contul de Instagram al actorului.

- Oana Radu și-a luat fanii prin surprindere pentru a doua oara in ceea ce privește aspectul sau. In urma cu doar cateva zile, artista marturisea in mediul online ca s-a tuns singua acasa, asta dupa ce a vazut un tutorial pe TikTok. Rezultatul a fost cel dorit, așa ca s-a la salonul de infrumusețare pentru…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, spune ca in anul 2021 nu s-a dat niciun leu la pensii. "Au dat 1 miliard de euro pe vaccinuri și niciun leu la pensii", a declarat Marius Budai, joi seara."Oameni care cand au fost la guvernare au dat 1 miliard de euro pe vaccinuri dar n-au dat un leu la pensie. Și acum…