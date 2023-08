Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Giurca și Alin Simoiu au fost surprinși in ipostaze neașteptate atunci cand credeau ca s-au oprit camerele de filmat. De asemenea, Oana Monea a facut dezvaluiri neașteptate despre Marius Moise in ediția 18 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 18 august 2023.

- Dupa ce, in ediția trecuta, Marius Moise și Oana Monea s-au sarutat, concurentul pare dornic sa duca legatura lor la urmatorul nivel, spre nemulțumirea ispitei, care spune ca se grabește și ca nu este un barbat asumat. Cei doi au ramas in camera, așa ca, Marius Moise a dat frau liber gandurilor, in…

- In episodul 13 din „Ce s-a intamplat in casa baieților”, emisiune exclusiva AntenaPLAY, Oana Monea a scos la iveala detalii despre interacțiunea ei cu Marius Moise in club. Iata ce i-a spus concurentul dupa ce și-a exprime dorința de a o saruta in vazul tuturor.

- In ediția din aceasta seara, Marius Moise și Oana Monea s-au sarutat, dupa ce, inainte s-au contrazis. Concurentul a marturisit ca și-a dorit sa faca acest gest de cand a fost in club, dar a fost refuzat de ispita, dupa ce a consumat alcool.

- Oana Monea a avut un schimb de replici cu Marius Moise in ediția 14 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 4 august 2023. Ispita feminina a discutat cu barbatul, dupa ce a invitat-o pe ea, dar și pe Roxana Rapaila in camera lui.

- Ediția din aceasta seara de la Insula Iubirii a inceput cu o discuție cel puțin neașteptata purtata de Oana Monea și Roxana Rapaila. Cele doua și-au dat seama ca Marius Moise le-a abordat pe amandoua in club și le-a propus sa vina la el in camera.

- Bianca Giurca a fost filmata intr-o ipostaza neașteptata, dupa intalnirea cu ispita Oana Monea de la bonfire. In episodul 5 din Ce s-a intamplat in casa fetelor, emisiune exclusiva AntenaPLAY, au aparut imagini care n-au fost vazute pana acum la televizor cu iubita lui Marius Moise.

- Relația dintre Marius Moise și Bianca Giurca provoaca rumoare la Insula iubirii, sezonul 7. In vreme ce el iși arata tot mai mult interesul fața de ispita Oana Monea, Bianca vazand imaginile in care limitele sunt atinse, ii ia apararea spunand ca el "are și alte calitați pe langa cele care il țin aproape…