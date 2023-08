Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Giurca crede ca a greșit fața de iubitul ei atat pe Insula Iubirii, cat și in afara emisiunii. Concurenta i-a luat apararea, spunand ca nu este deranjata de apropierea dintre iubitul ei și Oana Monea.

- Oana Monea a avut un schimb de replici cu Marius Moise in ediția 14 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 4 august 2023. Ispita feminina a discutat cu barbatul, dupa ce a invitat-o pe ea, dar și pe Roxana Rapaila in camera lui.

- Marius Moise, unul dintre concurenții de la Insula Iubirii, a decis sa desparta de partenera lui, dupa ce a vazut imagini in care aceasta apare alaturi de ispita Alin. Barbatul a avut o reacție neașteptata atunci cand a vazut imaginile cu Bianca Giurca și ispita Alin Simoiu la bonfire, in ediția 12…

- Oana Monea este ispita in sezonul 7 de la Insula Iubirii, insa ea a participat in acest rol și sezonul trecut. Ei bine, pe rețelele personale de socializare, antreprenoarea a vorbit despre parerea pe care au avut-o parinții ei in momentul in care au auzit ca ea merge in emisiune. Iata ce marturisiri…

- Bianca Giurca și ispita Oana Monea s-au intalnit la bonfire-ul din episodul 6 al sezonului 7 Insula Iubirii de pe 7 iulie 2023 pentru a discuta despre Marius Moise. Iubita concurentului a „explodat” și a dat carțile pe fața.

- Insula Iubirii din 30 iunie 2023. Abia despartiti de parteneri, concurentii de la Insula Iubirii sezonul 7 incep sa se integreze din ce in ce mai bine printre ispite si isi dau frau sentimentelor. Marius Moise nu s-a sfiit de ceilalti concurenti si a facut un gest indrazneț fața de ispita Oana Monea,…

- Inca din prima zi, Marius Moise a dezvaluit faptul ca a admirat-o pe Oana Monea inca din sezonul trecut. Nu a durat mult și iata ca itnre cei doi s-a realizat o apropiere, la Insula Iubirii sezonul 7.