Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Dichiseanu a facut acuzații grave la adresa medicilor care l-au ingrijit inițial pe Ion Dichiseanu, cu doar cateva zile inainte de moartea marelui actor. Acesta a murit azi, in jurul orei 15:00, la spitalul Floreasca din Capitala.

- O femeie in varsta de 40 de ani și-a injunghiat fetița cu un cutit, apoi a vrut sa-și puna capat zilelor. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, in Popești-Leordeni, anunta Realitatea PLUS. Fetița a fost transportata la spitalul "Bagdasar Arseni", din Capitala, in stare stabila, de tatal…

- Scandalul a pornit dupa ce bucataria unui apartament dintr-un bloc situat langa Ministerul de Interne a fost cuprinsa de un incendiu.Din primele informații, vecinii i-au agresat pe chiriașii care locuiesc in apartamentul afectat, despre care spun ca aduc in casa consumatori de droguri. Chemați sa intervina,…

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder, sarbatoresc Paștele in straie de sarbatoare. Chiar și Maria Alexandra, fiica lor și stranepoata Regelui Mihai, poarta costum tradițional in ziua de Paște. De cand fiica lor a venit pe lume, fostul principe Nicolae și Alina nu s-au ferit sa o arate tuturor.…

- In goana dupa poze și like-uri, unele domnișoare sint gata sa-și puna propria viața in pericol. Trei tinere au fost surprinse pe acoperișul unui bloc din capitala in timp ce-și faceau poze, transmite NOI.md cu referire la Știri.md. Un martor ocular a postat pe o rețea de socializare momentul cum 3 fete…

- Dragostea plutește-n aer pentru fiul lui Viorel Catarama, indiferent daca este pandemie sau nu. Ștefan Tudor Catarama și iubi roșcata au fost surprinși in ipostaze tandre, la un restaurant din Capitala. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au surprins imagini exclusive…

- Au fost momente dramatice duminica seara intr-un cartier din orașul belgian Roeselare, cand mai mulți vecini au gasit un roman intr-o balta de sange, chiar in fața casei sale, scrie Nieuws Blad . In varsta de 54 de ani, barbatul a fost grav ranit prin injunghiere și a fost in pericol de moarte. Era…

- Cornelia Catanga va fi inmormantata in urmatoarele momente la cimitirul Ghencea din Capitala. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini in exclusivitate cu locul de veci al artistei, unde s-au strans familia și cațiva aporpiați pentru a-și lua „adio”.