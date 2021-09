Stiri pe aceeasi tema

- Betty Salam este o tanara domnișoara care se mandrește cu o cariera muzicala fructuoasa, dar și cu o familie unita, bruneta fiind mama unui frumos baiețel in varsta de doi anișori. De curand, aceasta a facut un anunț care i-a incantat pe fani. Ce supriza le-a oferit.

- Mama gemenilor decedați din Ploiești face ravagii pe rețelele de socializare, acolo unde este din nou activa. Cu toate acestea, postarile pe care le facea inainte de tragedia care a uimit o țara intreaga sunt extrem de controversate și au intrat in atenția internauților. Inainte de decesul gemenilor,…

- Dincolo de viața de artist, Marius Moga e un familist convins. Cantarețul e casatorit cu Bianca Lapuște din 2015 și impreuna au o fiica, pe Maria Elisabeta. Despre micuța lui a facut dezvaluiri acum, intr-un interviu pentru revista VIVA!.Cei doi parinți au luat de comun acord decizia de a nu-și expune…

- Controversatul preot catolic Francisc Doboș, fost purtator de cuvant al Arhidiecezei Romano-Catolice de București, a fost numit paroh al Bisericii franceze „Sacre Coeur" din București: „Am ajuns și eu la casa mea”. Doboș s-a remarcat pentru pozițiile sale destul de diferite de invațatura catolica,…

- Loredana Groza a creat un scandal uriaș in mediul online. Fanii au criticat-o extrem de dur dupa cele intamplate. De ce cantareața a fost luata la rost de internauți? Ce a facut juratul de la „Next Star”? Loredana Groza, pusa la zid de fani: scandal uriaș pe rețelele de socializare Loredana Groza a…

- Cuba a restrictionat incepand de luni accesul populatiei la retelele de socializare si de mesagerie Facebook, Instagram, WhatsApp si Telegram, pe fondul raspandirii protestelor antiguvernamentale, a anuntat marti firma de monitorizare a internetului NetBlocks, transmite Reuters. NetBlocks,…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat, dupa ce a fost intrebat ce parere are ca nu s-a atins tinta de vaccinare impotriva COVID-19, in Romania, ca oamenii trebuie sa se informeze din surse oficiale si de la medici si a atras atentia ca varianta Delta a virusului…