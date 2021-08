Oana Lis da dovada de iubire suprema in relația cu partenerul ei! Știm cu toții faptul ca starea de sanatate a lui Viorel Lis nu mai este deloc una buna, astfel deși se așteapta in orice secunda la ce e mai rau, soția lui nu are de gand sa iși petreaca timpul fara el. In urma cu cateva ore, aceasta a marturisit in direct ca soțul ei este totul pentru ea și nu concepe sa plece in vacanța, iar el sa stea acasa. Prin urmare, cei doi se bucura impreuna de zile pline de relaxare pe litoralul romanesc.