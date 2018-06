Oana Lis face sacrificii mari pentru a-și termina studiile. Vedeta investește toți banuții pentru dezvoltarea ei personala. (Console si accesorii gaming) Oana Lis face tot ce-i sta in putința pentru a-și termina studiile. Pe langa faptul ca invața pe branci, vedeta investește și tot ce are in dezvoltarea ei personala. Motiv pentru care a lasat-o […] The post Oana Lis, sacrificii mari pentru a-și termina studiile: ”Am preferat sa bag toți banii in cursuri” appeared first on Cancan.ro .