Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, starea de sanatate a lui Viorel Lis nu a fost deloc una buna. A ajuns de mai multe ori pe patul de spital cu probleme grave de sanatate. Cea care ii este alaturi in aceste momente delicate este Oana Lis. In cadrul unei intervenții telefonice la emisiunea Star Magazine, de la Antena…

- Oana Lis și-a deschis cabinet de psihologie in București și a spus cat costa o ședința de terapie cu ea. Soția lui Viorel Lis iși dorește sa ajute persoanele care au probleme. In centrul Capitalei, Oana Lis și-a deschis un cabinet de psihologie, unde iși așteapta pacienții. Ea ofera consultații oamenilor…

- Momente de panica pentru Andreea Hanca! Soția lui Sergiu Hanca a facut primele declarații, in exclusivitate, la Antena Stars, despre complicatiile de la nastere. A spus ce i-a pus viata in pericol, in timp ce se afla pe masa de opratie, dar si de ce urmeaza si acum tratament.

- In exclusivitate pentru reporterii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, Mario Iorgulescu a facut primele declarații in legatura cu procesul de tentativa de omor, direct din Italia.

- Oana Lis de nerecunoscut! Soția fostului edil al Capitalei a decis ca este momentul pentru o noua schimbare in viața ei, așa ca vedeta și-a schimbat culoarea parului, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare, acolo unde fanii au apreciat noua infațișare. Iata cum arata acum soția lui…

- Astazi, pe data de 4 noiembrie 2022, Sergiu Hanca a devenit tata pentru a treia oara. Soția fotbalistului, Andreea Hanca, a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, care a primit nota 10 la naștere. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, fotbalistul a oferit primele declarații dupa ce a devenit…

- Oana Lis a publicat recent o fotografie in care apare intr-o ipostaza neașteptata alaturi de un barbat misterios. In condițiile in care starea de sanatate a soțul sau nu se imbunatațește, blonda apeland recent la ajutorul oamenilor pentru a-l putea ingriji, imaginea postata de ea pe o platforma de social…

- Leo Iorga și soția lui au avut o casnicie de 30 de ani, iar cei doi s-au iubit foarte mult pana in ultimul moment de viața al cantarețului. Din pacate, in urma cu trei ani artistul a plecat dintre noi din cauza unei boli necruțatoare, iar pentru Paula, soția sa, a urmat o perioada neagra și plina de…