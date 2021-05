Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu numara saptamanile care o mai despart pana ce-l va strange la piept pe bebelușul pe care-l poarta in pantece. Partenera de viața a lui Radu Valcan se pregatește intens pentru marele eveniment, drept dovada stand faptul ca au inceput deja sa apara modificari in camera celui de-al treilea…

- Oana Lis trece prin cele mai dificile momente ale vieții sale. Vedeta este in doliu, dupa ce a primit vestea cutremuratoare ca tatal sau a murit. Chiar daca cei doi nu au avut, niciodata, o relație buna, parintele Oanei abuzandu-o și lovind-o in repetate randuri in copilarie, soția lui Viorel Lis face…

- Imagini spectaculoase transmis de pe planeta Marte de roverul Perseverance. Camera de pe brațul roverului a surprins un „selfie” cu Perseverance și elicopterul Ingenuiry. Elicopterul de mici dimensiuni se pregatește pentru primul zbor pe o alta planeta, planificat duminica, 11 aprilie.

- Eva Longoria a marturrisit ca nu se desparte de nicio pereche de incalțari pe care și-o cumpara. Vedeta in varsta de 46 de ani iși pastreaza pentru totdeauna pantofii cu toc sau fara, intr-o camera speciala: „Papucilor mei nu le spun niciodata ‘Mulțumesc, la revedere’. Le mulțumesc și ii mut in celalalt…

- Se apropie ziua de naștere a lui Florin Pastrama, iar ca o soție buna și devotata ce este, Brigitte vrea sa ii pregateasca acestuia o petrecere de zile mari, exact cum avea atunci cand sarbatorea alaturi de familia lui. Bruneta are multe planuri, iar amintirile despre aniversarile soțului sau intervin…

- Trupul neinsuflețit al unui bebeluș abia nascut a fos gasit pe un camp de langa Timișoara, de catre un tractorist ce executa lucrari agricole in zona. Oamenii legii sunt acum in cautarea mamei care a fost in stare de un asemenea gest.

- Oana Lis e foarte activa in mediul online și tot timpul o vedem cu zambetul pe buze, dar iata ca de aceasta data soția fostului primar al Capitalei a izbucnit in lacrimi pe Instagram. Ce s-a intamplat cu ea.