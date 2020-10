Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din raionul Cantemir a scapat ca prin minune fara nicio zgarietura, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de un tren marfar.Potrivit poliției, accidentul s-a produs in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:15, langa localitatea Porumbești, raionul Cantemir.

- „Ce se intampla cu Oana Lis?”. Aceasta este intrebarea care staruie pe buzele admiratorilor, dupa ce vedeta a postat un mesaj controversat pe Internet, prin care a dat de ințeles ca trece prin clipe foarte grele. Iata despre ce este vorba!

- Toata lumea a fost luata prin surprindere cand s-a aflat ca Gina Pistol și Smiley vor deveni parinți. Iar cand ei au anunțat official printr-un filmuleț pe youtube, nu a mai fost nicio banuiala ca nu ar fi adevarat. Vedeta de televiziune a declarat de cateva ori cum se simte.... The post Gina Pistol,…

- Trei accidente au fost inregistrate pe drumul dintre Agighiol si Tulcea, la Movilita judetul Ialomita si in Orasul Nasaud.Adevarate drame au fost inregistrata in aceasta noapte pe soselele din Romania.In trei accidente au murit trei oameni, cu varste cuprinse intre 36 si 58 de ani au murit iar alti…

- Oana Lis a purtat cu soțul ei una dintre cele mai nonconformiste discuții, dar care, susține ea, a venit natural. Viorel Lis și-a „instruit” partenera șa-și continuie fericita viața, dupa ce el nu va mai fi.

- Selena Gomez a facut dezvaluiri despre boala de care sufera de 5 ani. In prezent, actrița arata mai bine ca niciodata, dar asta nu inseamna ca nu sufera, scrie SHOK.md , cu referire la click.ro.

- Opozantul lui Putin, internat joi in stare grava dupa ce i s-a facut rau in timpul zborului de intoarcere din Siberia la Moscova, in ceea ce aliatii si apropiatii sai spun ca e un caz de otravire, s-a intalnit cu un grup de sustinatori tineri chiar in ziua anterioara, iar acestia l-au intrebat: cum…

- Dana Razboiu a trecut printr-o perioada grea dupa moartea tatalui. Vedeta a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre regretul pe care il are acum, dupa ce parintele ei s-a stins din viața!