In ciuda a cat a fost judecata de-a lungul timpului de gurile rele, Oana Lis a aratat ca il iubește, cu adevarat, pe soțul ei. Am putea spune ca acum a devenit o eroina pentru Viorel, dupa ce i-a salvat viața. Deși starea de sanatate a lui Viorel Lis cam sta sub semnul intrebarii, cuplul are planuri mari impreuna: urmeaza sa adopte un copil.