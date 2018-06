Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a fost sambata aceasta prezenta in emisiunnea "Star Matinal de Weekend" pe Antena Stars și a facut mai multe dezvaluiri despre ea și momentele grele cu care a incercat-o viața. Ea a povestit ca a inceput o noua dieta, din cauza faptului ca este complexata de greutatea ei. Oana Lis a declarat…

- La sfarșitul lunii aprilie, Viorel Lis a ajuns de urgența la spital dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Soția lui, Oana, a fost foarte speriata, insa fostul edil al Capitalei și-a revenit și a fost externat. Recent, acesta i-a facut o surpriza blondinei, care a lasat-o cu gura cascata.…

- Clipe monstruoase s-au petrecut in Buftea, oraș aflat la marginea Capitalei. O cearta a degenerat intre doi soți, iar barbatul a injunghiat-o pe femeie chiar sub privirile ingrozite ale fiului lor. Acesta s-a luptat cu tatal sau in timp ce mama lui a reușit sa fuga din casa. La un moment dat acesta…

- La sfarșitul lunii aprilie, Viorel Lis a ajuns de urgența la spital dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Soția lui, Oana, a rupt tacerea și a marturisit tot adevarul despre starea de sanatate a fostului edil al Capitalei, a oferit noi amanunte, care au fost mult mai grave decat se știa.…

- In varsta de 74 de ani, problemele de sanatate ale lui Viorel Lis s-au inmulțit in ultima perioada. Fostul edil al Bucureștiului a mers la spital, dupa ce s-a simțit foarte rau. Soția lui a fost cea care l-a insoțit și a transmis un mesaj emoționant care are legatura cu el. Oana Lis l-a insoțit […]…

- Stefan Banica Jr. a ajuns de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala. Cantaretul in varsta de 50 de ani acuza dureri abdominale, iar medicii au avut grija sa ii faca imediat o serie de investigatii pentru a afla ce se petrece cu el. Știre in curs de actualizare. The post Momente grele in familia…

- Oana Lis facea public faptul ca va scoate la taraba lucrurile familiei, avand o acuta nevoie de bani, iar asta a condus la multe critici. Soția fostului primar al Capitalei a primit chiar și mesaje in care era jignita. Suparata, vedeta a decis sa faca totul public! Ea a postat pe rețeaua de socializare…