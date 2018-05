Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a postat un mesaj pe pagina ei de Facebook in care a povestit acest incident, scrie cancan.ro. Motivul pentru care a fost data afara din restaurant a fost faptul ca radea prea zgomotos. Blondina a fost rugata sa plece din local. Stupefiata, soția lui Viorel Lis i-a intrebat pe prietenii…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si-a declinat competenta in favoarea Parchetului General in legatura cu o plangere depusa de un medic impotriva presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in care este reclamat pentru fals in declaratii. Șeful Senatului nu a dorit sa faca prea multe comentarii.„Ma…

- Milioane de germani care traiesc singuri sunt amenintati de saracie, potrivit celor mai recente date statistice date publicitatii marti, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . In 2016, cel mai recent an din care exista datele statistice, 32,9 % din persoanele care traiesc singure in Germania se…

- Oana Lis e cat se poate de hotarata in privinta intemeierii unei familii. Blondina face tot ce poate in aceasta privinta, dar fostul edil al Capitalei nici nu vrea sa auda. Viorel Lis nu vrea sa aiba un copil, dar Oana nu-l asculta si a fost deja la ginecolog pentru a-si face inseminare artificiala.

- Sotii Lis se confrunta cu noi dificultati financiare, iar acest lucru a facut-o pe Oana sa ia noi masuri si sa inceapa sa vanda din hainele sotului ei.Fostul edil al Capitalei s-a aratat deranjat de initiativa sotiei sale si a decis sa se baricadeze in casa.„Relatia noastra e bazata pe un parteneriat.…