- In varsta de 44 de ani, Oana Lis sufera de cancer de piele. Invitata in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV, soția lui Viorel Lis a dezvaluit cum se simte, dar și ca a suferit deja o operație. Deși nu avea simptome, Oana Lis a decis in urma cu mai bine de o luna de zile sa iși faca o serie de…

- Oana Lis implinește astazi 44 de ani! Soția lui Viorel Lis este fericita ca a ajuns la ceasta varsta și recunoscatoare pentru toate momentele din viața ei. Oana a dat uitarii petrecere fastuoase, astfel ca in acest an vrea sa sarbatoreasca modest.

- Cu toții o știm pe Oana Lis, insa nu mulți știu cum iși petrece timpul liber. Soția lui Viorel Lis a fost surprinsa alaturi de un barbat misterios intr-o zona cunoscuta din Capitala. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze…

- Oana Lis e suparata nevoie mare pe rudele care o cauta numai atunci cand au un interes. Soția lui Viorel Lis le-a dat peste nas membrilor familiei care i-au fost alaturi la bine, dar atunci cand aceasta a avut probleme, au dat bir cu fugiții.

- La doar 3 anișori Sofia a fost diagnosticata cu cancer cerebral. Fetița a fost internata de urgența intr-o clinica din Turcia, dar costurile tratamentului sunt peste puterile financiare ale familie sale. Sofia locuiește impreuna cu tatal ei și cu bunica intr-o localitate din nordul Moldovei. ,,Ea este…

- Anul 2022 a fost unul foarte greu pentru Oana și Viorel Lis. Cei doi soți nu au trecut prin momente prea frumoase din cauza problemelor de sanatate cu care se confrunta fostul edil al Capitalei. In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a dezvaluit cum reușește sa ramana pozitiva chiar daca lucrurile…

- Martina Navratilova, fosta vedeta a circuitului profesionist de tenis feminin, a anuntat luni ca sufera de un cancer dublu, la gat si la san, impotriva caruia se pregateste sa "lupte" cu toate forta, potrivit site-ului WTA, citat de AFP.

- Oana Lis a recunoscut de ce alege sa iasa singura in oraș. Cum a fost dezamagita blondina de oamenii din jurul ei, dar și cum a reacționat Viorel Lis cand a vazut ca nu il cauta nimeni de sarbatori, a spus chiar Oana Lis, in cadrul unei intervenții telefonice pentru Antena Stars.