Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii in dresaj canin au venit cu o serie de sfaturi importante, dezvaluind care este gestul care poate face diferența intre viața și moarte atunci cand ești atacat de o haita de caini. Cazul Ana Oros Daraban, femeia in varsta de 44 de ani care a fost ucisa de maidanezi langa Lacul Morii din…

- Ana Oros a fost ucisa de caini in timp ce alerga langa digul de la Lacul Morii, exact in locul unde fusese atacata si ranita grav de caini si anul trecut. Prietenii acesteia au raspuns la intrebarea "de ce a continuat sa mearga acolo"? Pentru ca nu putea trai cu frica. Prieteni ai Anei au mers duminica…

- Ana, in varsta de 44 de ani, a murit sambata dupa ce a fost atacata de o haita de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din București. Mai fusese atacata de caini, acum niciun an, in aceeași zona, și a scapat atunci cu viața doar datorita intervenției curajoase a altor sportivi, care treceau intamplator…

- O femeie de 44 de ani a murit, sambata dimineața, dupa ce a fost mușcata de caini fara stapan in zona Lacului Morii, din Sectorul 6, din București. Tanara a supraviețuit anul trecut in urma unui atac al maidanezilor.

- Femeia care alerga in zona Lacului Morii din Sectorul 6 al Capitalei a mai trecut, anul trecut, printr-un episod similar: abia a scapat cu viața, in aprilie 2022, dupa ce a fost mușcata, in aceeași zona, de mai mulți caini.

- O femeie din București a fost omorata de o haita de caini, in timp ce alerga langa Lacul Morii. Aceasta avea 44 de ani, iar aceeași tragedie era la un pas sa se intample și in urma cu un an.

- Prezentatoarea TVR Dorina Florea spune ca a fost atacata de o haita de caini pe un bulevard din Sectorul 6 al Capitalei și acuza autoritațile ca au refuzat sa intervina, pasand responsabilitatea. Ea spune ca la 112, unde a sunat inițial, i s-a transmis ca nu poate fi ajutata daca nu a fo ...

- Dorina Florea, prezentatoare la TVR 1, acuza Poliția Locala din Sectorul 6 și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) ca au refuzat sa o ajute dupa ce a fost atacata de o haita de maidanezi in București. Intr-o postare pe Facebook, prezentatoarea TV susține ca a fost atacata…