Stiri pe aceeasi tema

- Oana și Viorel Lis formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. S-au casatorit in 2011, iar de atunci sunt de nedesparțit, insa de-a lungul timpului au existat și anumite tensiuni in relația lor.

- Oana și Viorel Lis formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. S-au casatorit in 2011, iar de atunci sunt de nedesparțit, insa de-a lungul timpului au existat și anumite tensiuni in relația lor.

- Oana Lis s-a apucat de TikTok și vrea sa fie cat mai aproape de fanii ei de pe platforma. Cum a reacționat soțul ei, Viorel Lis, in momentul in care a vazut-o live in mediul online. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In spatele zambetului ei deobordant, puțini sunt cei care știu drama prin care a trecut Oana Lis in copilarie. Soția fostului edil al Capitalei a facut dezvaluiri șocante cu privire la tragedia care i-a marcat viața și cum a fost nevoita sa cerșeasca pentru a primi de mancare. Oana Lis a recunoscut…

- Oana Lis a transmis un mesaj tranșant pe contul ei personal de Facebook, asta dupa ce mai multe persoane au criticat-o, iar soția fostului edil nu s-a mai putut abține și le-a raspuns imediat. Oana Lis a trecut prin mai multe probleme in ultima perioada, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer de piele.

- Oana Lis a vorbit recent despre starea sa de sanatate, dezvaluind cum se simte dupa ce a fost diagnosticata cu cancer de piele. Soția lui Viorel Lis a avut nevoie de o intervenție chirurgicala, insa chiar și așa, problemele nu au disparut in totalitate. Iata ce este nevoita sa faca de acum in colo,…

- Oana Lis a trecut printr-o perioada grea in ultimele luni, asta dupa ce in urma unui control medical, vedeta a aflat ca sufera de cancer de piele. Soția lui Viorel Lis s-a operat, insa problemele nu au disparut in totalitate. Ce trebuie sa faca de acum inainte vedeta.

- Oana Lis și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce s-a afișat complet schimbata. Soția lui Viorel Lis a decis sa-și schimbe look-ul de Paște, astfel ca s-a facut roșcata. Iata imaginea pe care a postat-o pe contul ei personal de Instagram!