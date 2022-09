Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a marturisit ca merge la psiholog. Acesta are des conversații foarte transparente cu urmaritorii ei. Cei mai mulți o adora pentru sinceritatea de care a dat dovada in tot acest timp. Soția fostului edil al Capitalei a povestit urmaritorilor sa merge la psiholog, dar și ca sta foarte rau pe…

- Oana Lis a avut parte de clipe de coșmar, caci probleme de sanatate ale soțului ei, Viorel, sunt din ce in ce mai mari, iar fostul primar al Bucureștiului, in varsta de 78 de ani, se descurca foarte greu. Soția lui a facut chiar și un apel disperat pe rețelele de socializare, acolo unde ii ruga pe cei…

- Oana Lis nu are deloc parte de cea mai liniștita perioada din viața ei. Soția fostului primar al Capitalei, Viorel Lis, se confrunta cu probleme din ce in ce mai mari, iar situația lor financiara nu este deloc una buna.

- Pentru Oana și Viorel Lis, ultima perioada nu a fost deloc una ușoara. Fostul primar general al Capitalei s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate, și, pe langa asta, cei doi au și probleme pe plan financiar și le e din ce in ce mai greu sa se intrețina. Acum, Oana Lis a primit o noua lovitura.…

- Oana și Viorel Lis trec prin momente extrem de delicate. Soția fostului edil al Capitalei a recurs la un gest incredibil in decursul zilei de miercuri, 10 august. Blondina s-a vazut nevoita sa iși amaneteze verigheta, simbolul iubirii din ziua nunții sale cu Viorel Lis. Motivul pentru care Oana Lis…

- Nicole Cherry a apelat la ajutorul unui psiholog. Din ce motiv a luat vedeta aceasta decizie, dar și care este cea mai mare frica pe care o are. Ce a dezvaluit indragita artista șu ce planuri de viitor are.

- Sa fii mama nu este deloc ușor! Anca Serea are o familie numeroasa, iar vedeta a adus pe lume șase copii. Soția lui Adi Sina are doi copii pe nume Sara și David din casnicia anterioara, iar cu artistul ii are pe ceilalți patru. Vedeta susține ca a trecut printr-o perioada destul de dificila, insa a…

- Oana Lis, soția lui Viorel Lis, trece prin clipe grele. Vedeta e in doliu, iar aceasta a publicat pe pagina sa de socializare un mesaj in care a explicat ce s-a intamplat in viața ei. O persoana draga a decedat.