Stiri pe aceeasi tema

- Fiica Elenei Lasconi, Oana, a postat un nou mesaj in care spune ca regreta ca și-a atacat mama public dupa ce a aflat ca aceasta a votat ”Da” la Referendumul pentru familia tradiționala.Oana Lasconi a mai spus ca nu vrea sa candideze nicaieri și ca va lupta pentru drepturile comunitații LGBTQ Plus,…

- Oana Lasconi, fiica primarului USR din Campulung Muscel, Elena Lasconi, a declarat ca regreta felul in care a facut declarația de sambata, cand a transmis, intr-un mesaj video pe Instagram, ca este «absolut dezgustata, dezamagita și șocata», in calitate de membru al comunitații LGBTQ+ de declarația…

- Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, aflata in centrul atenției publice dupa ce și-a atacat violent mama, a anunțat, pe contul sau de Instagram, ca vrea sa intre in politica.Oana Lasconi și-a anunțat intenția de a intra in politica, intr-un mesaj postat pe Instagram, atat in limba engleza, cat și in…

- Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, face un pas curajos in lumea politica, la scurt timp dupa ce și-a scos mama din cursa pentru alegerile europarlamentare din 2024. Tanara a facut anunțul privind intenția sa de a intra in politica printr-o postare pe platforma Instagram, care a starnit un val de reacții…

- Elena Lasconi a publica, pe pagina sa de Facebook, un anunț in care cere votul membrilor USR pentru retragerea sa de pe listele partidului la alegerile pentru Parlamentul European. Fiica Elenei Lasconi, Oana, este furioasa dupa declarațiile mamei sale care a afirmat ca a votat la Referendumul pentru…

- Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, primarul din Campulung Muscel care deschide lista USR pentru europarlamentare, a transmis, intr-un mesaj video pe Instagram, ca a aflat din presa despre faptul ca mamei ei a votat „DA” pentru modificarea Constituției la referendumul de susține a familiei tradiționale…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca Romania va continua sa ajute Ucraina, in ciuda faptului ca vecini precum Ungaria sau Slovacia au stopat ajutorul. Klaus Iohannis l-a criticat direct pe Viktor Orban susținand ca ”cineva de langa noi are aceeași politica”.”Slovacia a fost un partener bun pentru…

- Noua taxare a bancilor, cu 2% pe cifra de afaceri, nu va afecta clienții BCR, spune Dana Dima, vicepreședinte Retail & Private Banking in cadrul instituției financiare. Mai mult de atat, aceasta este de parere ca toate bancile din Romania vor fi...