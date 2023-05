Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Olga Balan, care și-a gasit succesul in Italia, unde este iubita și apreciata, este nevoita sa iși amane nunta din cauza ratelor tot mai mari. Viața s-a scumpit tare in peninsula, așa ca e nevoita sa lucreze.”In iunie, eu și Dragoș (n.red. fotograful Dragoș Zaharia) plecam in Italia, cu proiecte…

- Una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din Romania a ajuns in fața altarului alaturi de barbatul mult iubit. Frumoasa bruneta și-a pus pirostriile și i-a jurat partenerului sau iubire veșnica, in fața lui Dumnezeu. Despre cine este vorba. Geanina din Las Fierbinți a facut nunta Anca Dumitra,…

- Nunta este un eveniment unic ce nu poate fi egalat. Fastul sau si incarcatura emotionala fac ca aceasta ocazie speciala sa fie numarul 1 in topul evenimentelor organizate de-a lungul vietii. Simbolismul sau cu totul aparte determina o atentie deosebita la fiecare detaliu, de aici pornind si importanta…

- Doi tineri din Carolina de Nord, SUA, au lipsit de la propria nunta, pentru ca au ramas blocați in lift. Pana cand pompierii au gasit soluția prin care sa-i scoata din puțul liftului, petrecerea s-a incheiat și o parte din invitați deja plecasera.

- O descoperire bizara i-a stricat unei mirese nunta la care visa de mult timp. Georgie Mitchell, gazda podcastul Unfiltered Bride, a dezvaluit povestea unei mirese care și-a surprins mirele in timp ce era alaptat de mama lui, chiar inainte de nunta.Georgie Mitchell, care este de profesie makeup artist…

- Viitoarele mirese și viitorii miri sunt așteptați duminica, 19 februarie 2023, la Hotel Napoca, pentru a trai - in avanpremiera - experiența unei nunți de vis.Sub genericul “Nunta ta la Hotel Napoca”, reprezentanții hotelului vor pune in scena o nunta veritabila, astfel incat cei care planuiesc sa se…

- Expo ”Nunta de la A la Z” 2023 iși deschide porțile pentru viitorii miri peste o saptamana, in data de 10 februarie, ora 10:00, in galeria centrului comercial Baia Mare Value Centre. Organizatorii pregatesc pentru cuplurile care urmeaza sa se casatoreasca o gama variata de produse care ii vor ajuta…