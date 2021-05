Stiri pe aceeasi tema

- Fost director al Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice (DGISP) din Primaria Capitalei in mandatul primarului Sorin Oprescu, Madalin Dumitru a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 6 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea mai multor infractiuni de coruptie. Trimis…

- Redeschiderea anchetei in dosarul "10 august" Foto: Arhiva. Curtea de Apel Bucuresti a dispus vineri redeschiderea anchetei împotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei în dosarul "10 august", dupa ce a fost admisa o plângere a unui protestatar. Este…

- Curtea a respins contestatia la executare formulata de fostul primar Radu Mazare. Decizia Curtii de Apel Bucuresti a fost pronuntata la data de 4 martie 2021 de completul prezidat de magistratul Valentin Mihai, fostul presedinte al Sectiei Penale din cadrul Judecatoriei Constanta. In aceasta cauza,…

- Tribunalul Bucuresti a respins marti solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul „10 august”, iar decizia instanței este definitiva, anunța Agerpres. Practic, foștii șefi ai Jandarmeriei care au coordonat intervenția din Piața Victoriei in timpul…

- De mai bine de patru ani, DNA nu reuseste sa treaca de camera preliminara dosarul in care au fost trimisi in judecata fostii sefi ai Serviciului Judetean Anticoruptie Prahova. Nici nu are cum sa se intample altfel, atat timp cat aceasta cauza este opera celebrilor paraditori Mircea Negulescu (foto…

- Politologul Vladimir Tismameanu a castigat pe fond, la Curtea de Apel Bucuresti, procesul impotriva Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. Tismaneanu, specialist in sisteme politice si politica comparata, profesor la Universitatea din Maryland, Statele Unite, fusese sanctionat de CNCD…

- Curtea de Apel București s-a pronunțat, in cursul saptamanii trecute, in cazul apelurilor formulate de milionarul prahovean Mihai Tufan și Parchetul de pe langa Tribunalul București fața de sentința pronunțata in luna octombrie de Tribunalul București, intr-un dosar de tentativa la omor. Omul…