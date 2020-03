Stiri pe aceeasi tema

- Protectia Civila din Italia a anuntat ca sambata au fost inregistrate 3.651 de cazuri (vineri erau 4.401), 889 de morti, fata de vineri - 969. Persoane vindecate - 1.434 (589 in ziua precedenta), potrivit La Repubblica. Printesa Maria Teresa a Spaniei a murit din cauza noului coronavirus…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a decis ca situatia generata de noul coronavirus este pandemie, in contextul in care s au inregistrat cazuri de infectii in aproape toate tarile lumii.Iata citeva stafuri are trebuie resectateDaca iesi din casa, puneti o haina cu maneca lunga.Daca ai o masca, puneti…

- Masurile radicale precum inchiderea scolilor si a frontierelor pot incetini pandemia provocata de noul coronavirus, dar nu o pot stopa, a declarat Hans Kluge, directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii,…

- Directorul executiv al Organizației Mondiale a Sanatații a declarat ca nu exista dovezi ca noul coronavirus iși va opri raspandirea odata cu incazirea vremii. „Nu exista nici o dovada ca virusul COVID-19 iși va opri raspandirea daca se va incalzi. Este o speranța falsa sa spui ca virusul va disparea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat, miercuri seara, pandemie in cazul imbolnavirilor cu COVID-19. La nivel mondial, numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 depaseste 120.000. Numarul deceselor a trecut de 4.000. "Am facut o evaluare, iar situatia generata de…

- "Acum am terminat teleconferinta cu toti ministrii de finante din UE- EUROGRUP. Tema: impactul economic pentru tarile din UE al coronavirus (COVID-19). Tarile UE sunt gata sa foloseasca toate instrumentele si resursele fiscale in acest context economic complicat", a scris Florin Citu pe pagina sa…

- Turistii sunt din nou bineveniti in India, Rusia, Spania, Cambodgia, Nepal, Belgia, Sri Lanka, Finlanda Dr. Peter Tarlow ofera explicații despre securitatea și siguranța calatoriilor și turismului Ce destinații de calatorie prezinta siguranța fața de Coronavirus? Virusul a pus un punct vizibil in industria…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, care se afla la Geneva la sedinta Organizatiei Mondiale a Sanatatii a povestit ca e posibil sa avem un vaccin pentru coronavirus in sase luni, potrivit Mediafax.Alexandru Rafila spune ca nu sunt motive de panica si ca Romania…