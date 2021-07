Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment important in familia Andreei Esca! Fiul prezentatoarei a absolvit unul dintre cele mai renumite licee din București. Vedeta nu a lipsit, a furat privirile la ceremonia lui Aris Melkior. Sambata, 26 iunie, Aris Melkior a fost in centrul atenției. Fiul in varsta de 17 ani al Andreei Esca a terminat…

- Ion Țiriac (82 de ani), unul dintre cei mai bogați afaceriști din Romania, incearca o noua lovitura: investește 100 de milioane de euro intr-un complex imobiliar din Capitala. Țiriac e gata sa puna la bataie o suma uriașa pentru a derula un proiect imobiliar mareț intr-o zona extrem de ravnita a Capitalei.…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a anuntat joi ca acoperirea vaccinala la nivel national este de aproape 25% din populatia eligibila. Potrivit medicului militar, cea mai mare rata de acoperire vaccinala se inregistreaza…

- Autonomia Ținutului Secuiesc este un proiect de lege care ii macina pe maghiarii din Romania de foarte mulți ani! Dupa mai multe incercari eșuate in Parlament, un deputat UDMR anunța ca va depune din nou un proiect de lege. Jozsef Kulcsar-Terza, ales deputat pe listele UDMR, va prezenta din nou legislativului…

- Deputatii au adoptat, miercuri, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernele Romaniei si Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din tara noastra, semnat la Bucuresti, la…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.636 cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2. Pana astazi, 30 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.055.265 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 989.393 de…

- Medicina secolului 21 se dezvolta fulminant, dar Romania nu e in stare sa faca un transplant de plamani. Singurul spital care facea asta nu si-a reinnoit acreditarea. Acum, pacientii gravi sunt trimisi in Italia, pe baza unui acord. Nu toti. Doar cinci pacienti au sansa sa primeasca acolo o gura de…