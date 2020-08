Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a rechemat-o pe Oana Cristina Popa din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Serbia, informeaza Agerpres. Seful statului a semnat, luni, un decret in acest sens.Oana Cristina Popa a fost numita ambasador in Serbia in anul…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea articolului 7 din Legea Educatiei Nationale 1/2011. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Administratia Prezidentiala, legea contravine unor prevederi…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Administratia Prezidentiala,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca autoritatile au fost nevoite sa gestioneze pandemia de COVID-19 cu legi "slabe" si "sumar croite", fiind necesar sa ajusteze legislatia "din mers". "Am fost nevoiti sa gestionam aceasta pandemie cu legi slabe si sumar croite,…

- Presedintele Klaus Iohannis va vizita, miercuri, Institutul Cantacuzino, potrivit Administratiei Prezidentiale. Vizita sefului statului la Institutul Cantacuzino va avea loc la ora 17,00. La finalul vizitei, presedintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa. AGERPRES/(AS-autor:…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul de decorare a scriitorului Dorin Tudoran cu prilejul implinirii varstei de 75 de ani. Seful statului i-a conferit lui Dorin Tudoran Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler in semn de "inalta apreciere pentru determinarea…

- Josep Borrell, Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate / Vicepreședinte al Comisiei Europene, a anunțat astazi numiri de conducere in cadrul Serviciului European de Acțiune Externa (SEAE) in sediu:Oana Cristina POPA a fost desemnata șef al delegației UE in Muntenegru. In…

