Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban declara ca motivul pentru care Guvernul amana cresterea salariilor profesorilor il reprezinta prognoza economica, una pesimista: „E ca intr-o familie – cand iti scad veniturile si abia mai ai bani de mancare, de plata chiriei, nu te duci sa-ti bei banii la carciuma”. „Uitati-va…

- Cele 750 miliarde de euro sub forma de granturi și imprumuturi- propunerea Comisiei europene drept raspuns la pandemia actuala sunt un bun punct de plecare. Aceasta este poziția Partidului Popular European, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, din care face parte și PNL. ActualitatePoliticparlamentul…

- Executivul va subvenționa salariile angajaților carora li s-a redus programul de lucru. Banii provin din fonduri europene, se arata in Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE). "Guvernul...

- Masura de subventionare din fonduri europene a salariilor lucratorilor carora angajatorii le-au redus programul de lucru a fost inclusa de Guvern in Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE), care urmeaza sa fie prezentat de Executiv miercuri seara. "Guvernul va asigura plata unei…

- Din 2015, an de an, patru blocuri din municipiul Campina sunt incluse in Programul de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrarilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic. Este vorba despre blocul A6 de pe Strada Schelelor și cele trei blocuri de pe Strada Eminescu, toate incadrate in…

- Capitalul social al Intreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova va fi marit cu peste 460 milioane lei. Ministerul Finanțelor va aloca banii din contul imprumutului acordat de Banca Europeana de Investiții in cadrul Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare.…

- Capitalul social al Intreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova va fi marit cu 460 957 lei. Ministerul Finanțelor va aloca banii din contul imprumutului acordat de Banca Europeana de Investiții in cadrul Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare. Un…

- Romania are nevoie de investitii in domeniul transporturilor de aproape 80 de miliarde de euro in urmatorii 10 ani, iar banii vor fi luati din fonduri europene si de la bugetul de stat, a anuntat, marti seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Declarațiile ministrului: „Evaluarile noastre arata…