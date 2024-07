Stiri pe aceeasi tema

- Jador și Oana Ciocan au format unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul romanesc. Cu toate au facut anunțul cu privire la casatorie, se pare ca lucrurile scarțaiau intre ei, astfel ca au decis sa o ia pe drumuri separate.

- Jador și Oana Ciocan s-au despartit, dupa ce cantaretul a cerut-o in casatorie, chiar in timpul filmarilor la Survivor All Stars. Mai mult, cei doi și-au ales in urma cu ceva timp și nașii, pe Catalin Moroșanu și soția lui, insa din pacate, au decis sa nu mai faca pasul cel mare. Cea care a confirmat…

- Odata cu difuzarea Survivor Romania All Stars 2024, toata țara a aflat ca Jador are o noua iubita, pe Oana Ciocan, concurenta in echipa Razboinicilor. Descalificat din show-ul de la PRO TV, deoarece a fugit din tabara in timpul competiției, Jador nu a apucat sa fie prezent in emisiune in același timp…

- De curand, o blonda celebra din Romania a confirmat ca s-a desparțit de iubit. Fosta ispita de la „Insula Iubirii” este din nou singura. Vedeta și fostul ei partener au fost impreuna aproape un an de zile, insa au decis sa mearga pe cai separate. Blondina a vorbit și despre factorii care au dus la […]…

- Deși parea ca nimic nu ii poate desparți, se pare ca au aparut, din nou, problemele in relația lor. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau ar fi in pragul desparțirii, asta dupa ce de Paște au petrecut impreuna și parea ca au dat uitarii problemele din trecut.

- Vestea ca Dorian Popa și Babs s-au desparțit dupa 11 ani de relație a surprins pe toata lumea, mai ales ca parea ca nimic nu poate sa ii separe. Vloggerul și Claudia Iosif au explicat, la acel moment, ca le este mai bine așa și ca nu a intervenit nimeni intre ei. Doar ca, de curand, una dintre dansatoarele…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Jador și Oana Ciocan se pregatesc de nunta! Artistul s-a scapat și a spus ca au facut cununia civila. Cei doi indragostiți au planuri mari de viitor impreuna și abia așteapta sa se bucure de timpul pe care il au unul langa celalalt. Cantarețul de manele…

- Fostul comandant al Comandamentului Forțelor Comune din Marea Britanie avertizeaza ca Ucraina ar putea fi infranta de Rusia chiar in 2024. Motivul ar fi ca ucrainenii ajung sa simta ca ”nu mai pot caștiga”.