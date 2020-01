Stiri pe aceeasi tema

- Oana Carmaciu, insarcinata in 6 luni, s-a intors pe platourile de filmare de la serialul Sacrificiul, cel mai nou proiect produs de Ruxandra Ion, unde și-a reluat activitatea. Scenariul serialului Sacrificiul a fost modificat in momentul in care actrița a ramas insarcinata, astfel ca și personajul interpretat…

- Actrița Oana Carmaciu, cunoscuta din serialul „Sacrificiul”, difuzat de Antena 1, va deveni mama pentru prima oara. Aceasta este insarcinata in șase luni. Actrița nu a planuit sa ramana insarcinata, dar acum se bucura de fiecare moment pe care aceasta perioada i-l ofera. „Sarcina n-a fost ceva planuit.…

- Virginia Rogin se numara printre cele mai apreciate și iubite actrițe de la noi, care iși pregatește cu minuțiozitate fiecare rol. Sulfina – vrajitoarea pe care a interpretat-o in serialul "Inima de țigan" a marcat-o enorm mai ales ca, pentru a fi cat mai credibila, actrița a luat lecții direct de la…

- Anul 2020 va fi un an plin pentru Liviu Varciu. Daca panaanul trecut a fost vazut in emisiunea Poftiți, va rog!, alaturi de Nea Marin,iata ca anul acesta, prezentatorul tv va avea propria emisiune la Antena 1,dupa cum anunța postul.Astfel ca, solistul si actorul va prezenta show-ul „Raman cu tine”,…

- Gina Chirila și Bogdan Vladau și-au indeplinit și vor deveni parinți. Este cu siguranța cel mai frumos cadou de Craciun pentru cuplul care iși dorea copii de multa vreme. Bogdan Vladau va deveni tata, iar bucuria este imensa pentru cei doi.Gina Chirila și Bogdan Vladau formeaza unul dintre cele maistabile…

- Toata lumea o știe din serialul ”Pariu cu viața” sau din producțiile de tip telenovela ”O noua viața”, ”Aniela”, toate produse de Ruxandra Ion, pe vremea cand era producator la MediaPro și Acasa TV. Dar povestea Cristinei insași pare desprinsa din telenovele, dar pentru moment are un curs fericit. Cristina…

- Dorian Popa a explicat care este adevaratul motiv pentru care nu se gandește la copii. "Eu, facand sport, iau niste suplimente nutritive, niste chestii care cu siguranta ma fac sa nu fiu clar in acest moment apt sa dau viata unui bebelus. Si daca vreau sa fac asta trebuie clar sa urmez niste…