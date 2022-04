Stiri pe aceeasi tema

- 7 Aprilie, Ziua Mondiala a Sanatații este marcata, in acest an, de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) printr-o campanie cu tema ,,Planeta noastra, sanatatea noastra”. Aceasta zi reprezinta un bun prilej pentru ca apelul forurilor internaționale ce activeaza in domeniul sanatații sa ajunga in toate…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a stabilit ca evenimentele dedicate Zilei Mondiale a Sanatații, marcata anual la data de 7 aprilie, sa se desfașoare, in perioada 4-8 aprilie, sub denumirea Saptamana Mondiala a Lucratorilor din Sanatate 2022. Tema propusa de specialiști pentru aceste evenimente…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat miercuri un apel catre tarile bogate sa aloce de urgenta 16 miliarde de dolari, fonduri care lipsesc inca, pentru finantarea planului sau de combatere a pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. 'Stiinta ne-a oferit instrumentele' necesare in lupta impotriva…

- Unele categorii de risc din Germania, precum persoanele deosebit de vulnerabile și angajații din domeniul sanitar aflați in contact direct cu pacienți infectați, ar putea beneficia de o a patra doza de vaccin impotriva COVID-19. Recomandarea a fost facuta, joi, de Comitetul consultativ pentru vaccinare…

- Comisia germana a vaccinari STIKO recomanda joi vaccinarea cu a doua doza "booster" impotriva covid-19 a persoanelor deosebit de vulnerabile, la trei luni dupa prima doza "booster", si a personalului din sectorul sanatatii aflat in contact direct cu bolnavi de covid-19, la sase luni de la vaccinarea…

- Atunci cand iți alegi domeniul in care vei profesa, unul dintre criteriile pe baza carora te ghidezi este, in cele mai multe cazuri, cat de ușor va fi sa-ți gasești un loc de munca. Nimeni nu vrea sa piarda timp și bani pregatindu-se pentru o profesie pe care nu o va practica.Printre domeniile…