Oamenii vulnerabili au ajuns responsabili de poluarea aerului în București. Care sunt cauzele reale ale „arderilor ilegale de deșeuri” O lege noua, pe drum spre promulgare, interzice firmelor sa mai cumpere de la persoane fizice metale feroase, neferoase și aliaje, o masura care iși propune sa adreseze problema „arderilor ilegale de deșeuri”. Practic, pedepsește oamenii saraci care ard cabluri pentru un venit, cu șanse chestionabile de a imbunatați calitatea aerului prin asta. Calitatea aerului a fost intotdeauna o problema majora in București, un oraș unde spațiile verzi au fost constant sacrificate in favoarea asfaltului, unde traficul este complet scapat de sub control, un oraș inconjurat de trei gropi de gunoi, iar incalzirea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

