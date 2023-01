Stiri pe aceeasi tema

- Este haos la Aeroportul din Cluj. Sute de oameni stau la cozi dupa ce ceața densa a dat peste cap traficul aerian, iar zeci de curse au fost anulate. O aeronava a survolat Clujul timp de o ora și 15 minute, dar nu a putut ateriza din cauza ceții si s-a intors la Sibiu, informeaza reporterul Observator…

- In perimetrul județului Cluj, cu precadere in zona metropolitana și in municipii, se pot remarca mari progrese economice și sociale in ultimii ani, Clujul fiind considerat o reala atracție pentru investitori, entitați publice sau private, și pentru intreaga populație care migreaza spre Cluj-Napoca și…

- Mii de pasageri, printre care și romani, sunt blocati pe aeroportul din Londra. Un avion care ar fi trebuit sa ajunga de la Luton la Cluj-Napoca a fost amanat din cauza ninsorii. Oamenii au asteptat intreaga noapte pe aeroport, au dormit pe scaunele din salile de asteptare, iar unii dintre ei au dormit…

- A doua zi a Targului de Craciun din Piața Unirii din Cluj-Napoca a fost incheiata de concertul trupei Direcția 5, care a facut un adevarat show in centrul orașului de pe Someș, iar oamenii s-au alaturat pentru „coregrafia” perfecta.

- Dorian Railean a lasat Chișinaul pentru Transilvania, goalkeeperul de 29 de ani a locuit la Baia Mare, iar acum activeaza la Dej. Fotbalistul este de parere ca Romania și Republica Moldova se pot dezvolta independent, pastrand relațiile bune din ultima vreme. Dorian Railean, 29 de ani, este deja familiarizat…

- Primarul Emil Boc a spus ca in Cluj-Napoca sunt aparate care disperseaza ciorile și le trimit in afara orașului. Clujenii se plang ca pasarile s-au inmulțit și fac mizerie. ”Noi avem un sistem de dispersare a ciorilor pentru a nu produce neplaceri asupra populației, pe baza unor aparate profesioniste…

- „Un barbat, in varsta de 40 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, in timp ce conducea autovehiculul dinspre strada Izlazului inspre strada Observatorului a surprins si accidentat doua persoane, o femeie, in varsta de 72 de ani și un barbat in varsta de 74 de ani, ambii din municipiul Cluj-Napoca, care,…

- Clujul este vazut ca un model de bune practici atat in Romania, cat și la nivel european. Primarul Emil Boc subliniaza ca acest lucru se datoreaza unor „ingrediente” pe care administrația locala le concentreaza, precum absorbția de fonduri europene și slujbele bine platite.