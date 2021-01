Oamenii USR-Plus luați prin surprindere de guvernare. Chiul și debandadă în ministerele conduse de ei! Inainte sa ajunga la guvernare, reprezentanții USR erau peste tot. Iși dadeau cu parerea, contraziceau pe oricine, se certau cu toata lumea. In plus se dadeau specialiști in orice. Cu atitudinea asta au ajuns la guvernare, unde multa lume se aștepta ca oamenii vocali conduși de Dan Barna sa faca minuni de vitejie și sa puna Romania inapoi pe șine. Dar surpriza, dupa ce au fost puși in funcții s-au transformat brusc in funcționari desavarșiți, pe modelul zecilor de mii de inaintași ai lor, care s-au perindat in ultimii 30 de ani prin instituțiile statului roman. In primul rand, ca orice individ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

