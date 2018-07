Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile timișene sunt in alerta dupa ce pesta porcina africana, care are o evolutie deosebit de dinamica pe teritoriul Romaniei și se extinde cu repeziciune, a ajuns in județele Bihor, Salaj, Satu Mare, Tulcea, Constanta, Braila și Ialomita. Avand in vedere riscul major generat de posibilitatea…

- Autoritatile bulgare au initiat procedurile pentru construirea unui gard la frontiera cu Romania, in scopul blocarii raspandirii pestei porcine africane, scrie publicatia Sofia Globe, potrivit adevarul.ro.

- Sofia a inceput pregatirea unui teren la granita cu Romania unde se va construi un gard pentru a preveni intrarea mistretilor, responsabili de raspandirea virusului pestei porcine africane (PPA), in conditiile...

- Pesta porcina africana se extinde in Constanta! Masinile care trec prin Istria sunt dezinfectate la iesire, dupa ce un animal a murit acolo. Virusul a facut deja ravagii in Tulcea, unde 45 de mii de porci au fost sacrificati intr-un singur abator. 700 de tone de carne au ajuns pe foc si sute de oameni…

- Autoritatile din judetul Galati iau masuri sporite de securitate, dupa identificarea de cazuri de pesta porcina in judetul Tulcea, ultimul focar fiind descoperit in urma cu cateva zile peste Dunare, in...

- Autoritatile sanitar-veterinare din Gorj iau masuri pentru combaterea pestei porcine africane. Nicolae Calescu, directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Gorj, a declarat ca focare de pesta porcina africana au fost depistate la Satu Mare si la Tulcea, ...

- Prim-ministrul Pavel Filip a convocat astazi ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, in legatura cu focarul de pesta porcina africana depistat intr-o gospodarie din satul Mereni, raionul Anenii Noi.

- O invazie de broscuțe pe un drumul național din județul Vaslui a produs ingrijorare și uimire printre locuitorii unui sat din apropierea municipiului Vaslui. Oamenii se tem ca broscuțele, care au ajuns dupa furtuna pe DN 2F, legatura intre municipiile Vaslui și Bacau, le-ar putea intra in case. Daca…