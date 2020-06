Oamenii sunt minunea pentru Valentina Darnicia nu sta in a da mult, ci in a da la timp. Da, darnicia unor oameni cu suflet mare o aduc cu fiecare zi pe tanara bolnava de cancer mai aproape de operația atat de necesara. Ar fi singura ei șansa ca sa-și pastreze piciorul. Sa se bucure de prezent și, mai ales, de viitor, așa cum o face orice tanar la 20 de ani. Valentina este studenta la Facultatea de Litere a Universitații din Craiova, specializarea Jurnalism. poveste am prezentat-o in paginile GdS. Locuiește in Ionești, județul Gorj. Povestea ei am prezentat-o in paginile GdS. Valentina, studenta la Jurnalism „Vorbesc despre Valentina… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

