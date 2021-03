Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane din sate din centrul Greciei au petrecut a doua noapte consecutiva, cea de joi spre vineri, in corturi sau in masinile lor, dupa ce un nou seism puternic a lovit joi seara regiunea Elassona, in apropiere de orasul Larissa, fara a face victime, relateaza AFP. "Din fericire…

- Un cutremur de magnitudine 5,8 pe scara Richter s-a inregistrat joi seara, cu putin inainte de ora 21.00 locala, in regiunea Elassona, in apropiere de orasul Larissa in centrul Greciei, a anuntat Observatorul National al Institutului de Geodinamica din Atena, citat de agentia de presa ANA. Seismul s-a…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, se arata nemulțumit de criticile in legatura cu intervenția de deszapezire in oraș. Ceban sa asigurari ca serviciile municipale lucreaza non-stop, iar orice nemulțumire, expusa in presa, sa fie indreptata catre Ceban, nu catre cei care muncesc. Declarația a fost facuta…

- Pare paradoxal, chiar imposibil de imaginat, dar e adevarat. Chiar si acum, iarna, cei mai multi oameni ai strazii din Pitesti refuza sa mearga in centrele de tip familial pentru a se adaposti de frig. Aleg "libertatea" si "sansa" de a merge la cersit.

- Inca o noapte in care persoanele fara adapost au primit ajutor, sub forma unui ceai cald și a unui pachet cu alimente. Poliția Locala Pitești a sprijinit aceasta acțiune, desfașurata in cadrul unui program ce este derulat de peste 10 ani in județul Argeș, implementat de catre Asociația „Sfinții Spiridon…

- Locuitorii din mai multe țari din Europa, atunci cind pleaca de acasa pentru o lunga perioada de timp pun intotdeauna o moneda in congelator. In unele țari europene, aceasta metoda este folosita practic de toți, deoarece este cea mai simpla și absolut ingenioasa invenție. Totul consta in faptul ca dupa…

- Ministerul Sanatatii ii indeamna pe romani sa stea acasa revelionul acesta. „Vei ajuta sa scada riscul raspandirii COVID-19 și vei ajuta personalul medical din prima linie sa respire, pentru ca acum se sufoca sub presiunea cazurilor.” Mii de medici și asistenți medicali lupta in prima linie cu pandemia,…

- Ministerul Sanatații a publicat pe Facebook un mesaj prin care românii sunt rugați sa ramâna acasa de Anul Nou și sa nu organizeze petreceri, fiindca „o singura noapte cu prietenii poate costa o viața”: „Poate nu a ta, ci a parinților…