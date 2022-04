Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente de groaza pe un aeroport din Palermo, acolo unde tavanul s-a prabușit peste pasagerii aflați in sala de așteptare. Dezastrul s-a produs din cauza rafalelor puternice de vant care au smuls bucați din acoperiș. Oamenii așteptau sa urce la bordul unui avion, cand tavanul a inceput sa…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut, in Parlamentul Frantei un moment de reculegere in memoria ucrainenilor ucisi in razboiul declansat de Rusia. El a vorbit despre atrocitatile comise de armata rusa in tara sa si a facut comparatiea intre situatia orasului Mariupol si cea din Verdun,…

- Dupa ce Gabi Badalau a confirmat desparțirea de Bianca Dragușanu, au aparut in presa zvonuri cu privire la o posibila reintalnire intre controversatul designer și Alex Bodi, fostul ei soț. Cei doi s-ar fi intersectat intr-un club de fițe din Dubai. Ce a declarat afaceristul despre acel moment. Alex…

- Presedintele Maia Sandu s-a adresat cu un mesaj catre cetatenii Republicii Moldova luni, 14 februarie, in contextul planurilor Fedratiei Ruse de a invada Ucraina. Sefa statului a accentuat ca Moldova pledeaza pentru pace si stabilitate in regiune. Maia Sandu spera ca tensiunile din regiune vor fi solutionate…

- Nu mai este un secret ca Daria Radionova și Alex Bodi s-au desparțit, deși cu doar cateva saptamani in urma iși faceau numeroase planuri de viitor. Ei bine, recent, frumoasa rusoaica a postat un mesaj destul de controversat pe rețelele de socializare. Sa fie oare un "atac" la adresa afaceristului?!

- Alex Bodi a postat o imagine de colecție alaturi de parinții lui. Afaceristul pare mai fericit ca niciodata, iar alaturi de fotografie a scris și un mesaj emoționant prin care le-a marturisit urmaritorilor lui cat de importanta este familia pentru el.

- Mai mult decat o invazie deschisa a Rusiei in Ucraina, capitalele europene se tem ca Kievul ar putea fi atras intr-o confruntare cu separatistii pro-rusi din regiunea separatista Donbas, comenteaza AFP intr-un articol publicat miercuri pe platforma media EDNH. Potrivit unor inalti oficiali…

- Alex Bodi și Daria Radionova s-au desparțit din nou, asta dupa ce aceștia și-au mai dat o șansa la iubire. Ce spune rusoaica despre separare, dupa ce un fan de-al ei a intrebat-o daca e iar singura.