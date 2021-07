Stiri pe aceeasi tema

- Vizitatorii s-au adunat la o ferma din Bangladesh pentru a vedea o noua celebritate: o vaca pitica numita Rani, potrivit BBC . Vaca Bhutti, sau butaneza, in varsta de 23 de luni are o inalțime de doar 51 cm și cantarește 28 kg. Deși blocați din cauza pandemiei, peste 15.000 de persoane ar fi vizitat-o…

- Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, a dat publicitații cateva concluzii, dupa vizita pe care a facut-o in județ, unde a evaluat pagubele produse de precipitațiile abundente. Președintele CJ a criticat conducerea Prefecturii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Familia Regala este din ce in ce mai tare in atenția presei. Mai mult decat atat frecvent se intampla cate ceva care ii duc direct in vizorul ziariștilor, astfel ca mereu ies la suprafața detalii uluitoare despre aceștia. O lume intreaga așteapta de fiecare data sa vada ce se mai intampla la Casa Regala,…

- Echipa matinalului de la PRIMA TV se intarește cu inca un profesionist. Dupa o perioada in care a prezentat știrile la Look Sport Plus, Maria Iordanescu se alatura echipei Focus la Prima Ora. Ea va prezența știrile sportive și le va aduce telespectatorilor primele informații din sport, la inceput…

- O femeie a fost jefuita joi in fața unei farmacii din Targu Jiu. Oamenii legii din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizați prin apelul 112, de catre o femeie de 48 de ani, din municipiul Targu Jiu, cu privire la faptul ca in timp ce se afla pe trotuarul din fața unei farmacii, persoane…

- Patru containere pline cu material lemnos au fost oprite in Portul Constanta Sud Agigea Incarcatura era declarata cherestea, insa oamenii legii spun ca inauntru sunt busteni De altfel, evenimentul este cercetat de oamenii legii Transportul avea ca destinatie Pakistan, firma fiind aceeasi care a mai…

- Congresmani republicani au cerut marti demiterea consilierului medical al Casei Albe, Anthony Fauci, in dizgratia lui Donald Trump, pentru gestionarea pandemiei de COVID-19, noteaza AFP. "Dr. Fauci nu a fost ales de americani. El nu a fost ales sa conduca economia noastra. El nu a fost ales…

- Criza pandemica din India continua, cu peste 300.000 de persoane infectate cu COVID zilnic, cu spitale copleșite de lipsa de oxigen pentru pacienți și spații precum parcurile și parcarile transformate in locuri de incinerare pentru morții de COVID. Patru romance din India și ambasadoarea Romaniei explica…