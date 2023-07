Oamenii privesc cum un incendiu din Palermo se apropie de case Un incendiu a ajuns periculos de aproape de case, pe insula Sicilia, din sudul Italiei, la Palermo, marți (25 iulie), potrivit Reuters. Inregistrarile video au aratat oameni care urmareau incendiul de la un balcon din capitala Palermo. Incendiile au determinat, de asemenea, inchiderea temporara a aeroportului din Palermo. In unele parți din estul Siciliei, temperaturile […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetație au forțat marți inchiderea aeroportului Palermo din Sicilia, deoarece vremea extrema a continuat sa loveasca Italia. In vreme ce sudul e sufocat de canicula, furtunile puternice au provocat pagube și cel puțin doua morți in nordul țarii, scrie Reuters. {{693342}}Aeroportul din…

- Pompierii s-au luptat cu focul in regiunea Calabria din sudul Italiei, iar proprietatile din insula Sicilia au fost afectate de pene de curent, in timp ce temperaturile au crescut din nou in timpul valului de caldura care a provocat haos in unele parti ale Europe, relateaza Reuters.Agentia de protectie…

- Pompierii s-au luptat cu focul in regiunea Calabria din sudul Italiei, iar locuințele din insula Sicilia au fost afectate de pene de curent, in timp ce temperaturile au crescut din nou in timpul valului de caldura care a provocat haos in unele parti ale Europei, relateaza Reuters.

- Autoritatile italiene au capturat 5,3 tone de cocaina in timpul unui transfer intre vase, in largul coastelor Siciliei, a anuntat vineri Garda Financiara printr-un comunicat preluat de Reuters.

- Autoritatile italiene pun la dispozitia calatorilor un aerodrom militar pentru a prelua din traficul aerian al Siciliei. Principalele doua aeroporturi civile de pe insula se confrunta cu probleme, iar legaturile aeriene cu Romania au fost anulate. In plina vacanta si intr-una din zonele cele mai frumoase…

- Oamenii au evacuat mai mulți cai din incendiile izbucnite, din grajdurile din Kalyvia, Grecia, luni (17 iulie), in timp ce fumul s-a ridicat din cladirile in flacari, in mijlocul incendiului, potrivit Reuters. Satenilor li s-a ordonat sa-și paraseasca casele, deoarece doua incendii separate, provocate…

- Zborurile catre și dinspre Catania, o destinație turistica populara din insula italiana Sicilia, vor fi suspendate pana cand vor fi asigurate condiții normale de siguranța, a anunțat reprezentanții aeroportului pe Twitter, potrivit Reuters.Vulcanul cu o inalțime de 3.330 de metri erupe de mai multe…

- Panica in Sicilia, dupa ce vulcanul Etna a erupt. Este cel mai mare vulcan activ din Europa și se afla in sud-vestul Italiei. Autoritațile italiene au activat Alerta Roșie a Protecției Civile. Vulcanul Etna a erupt In dimineața zilei de astazi, in jurul orei 10:00, vulcanul Etna din Italia a erupt.…