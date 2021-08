Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Afganistanului in Bulgaria, Mohammad Saifi, spune ca situația din țara sa este mult mai grava decat iși poate imagina lumea, iar talibanii, care au preluat recent controlul, au inceput sa comita crime in randul civililor. Intr-un interviu pentru postul de televiziune bulgar Nova, diplomatul…

- 10 milioane de oameni vor cauta o ieșire din Afganistan - aceste cifre neoficiale vorbesc despre groaza din țara dupa ce talibanii au preluat puterea, potrivit ambasadorului Afganistanului în Bulgaria - dr. Mohammad Saifi, care a vorbit pentru postul de televiziune Nova de la Sofia, scrie publicația…

- Ion Cristoiu susține ca in Afganistan nu e vorba de victoria Talibanilor. E vorba de prabusirea in nici doua saptamini a unui regim mai ceva ca o alcatuire de carton. Din anumite puncte de vedere, ceea ce se petrece in Afganistan aminteste de Romania lui decembrie 1989, spune Cristoiu. Publicistul…

- Autoritatile iesene sustin ca deschiderea zborurilor Iasi-Frankfurt este o veste mult asteptata de ieseni, fiind o destinatie dorita si de oamenii de afaceri din zona. Sefi ai aeroportului din Iasi si ai Consiliului Judetean, oficiali ai companiei aeriene Lufthansa, dar si reprezentanti ai mediului…

- Fie doar pentru ca aveau nevoie de companie, fie ca aveau nevoie de o scuza in plus pentru a iesi din casa, oamenii au decis in 2020 mai mult ca niciodata sa aiba un animal de companie. Astfel, romanii, spre exemplu, au cheltuit anul trecut peste 3 mld. lei pe hrana si alte produse pentru prietenii…

- Doi turiști straini care se duceau calare la Castelul Bran, s-au ratacit și au ajuns la Craiova. Cei doi, care colinda lumea calare pe cai, au fost gasiți, sambata, in centrul Craiovei, dupa ce s-au ratacit in drum spre Castelul Bran. Imaginile au fost publicate de pagina de Facebook a postului de televiziune…

- Romania și Bulgaria au primit acces la citire in Sistemul de informatii privind vizele, baza de date care conecteaza politistii de frontiera de la frontierele externe ale UE cu consulatele statelor membre din intreaga lume. Accesul e permis din iulie 2021, conform unei decizii adoptate vineri de Comisia…

- Sute de persoane au fost arestate intr-o operatiune uriașa din intreaga lume, axata impotriva crimei organizate: asasinate, trafic de droguri si de arme. Polițiști din mai multe țari europene, Statele Unite, Australia si Noua Zeelanda au decriptat mesajele infractorilor, timp de trei ani pana sa reușeasca…