Intreruperi de curent, rachete ratacite și inflație de 35%: daunele colaterale ale razboiului Rusiei in Ucraina au aruncat Republica Moldova vecina intr-o criza care merge dincolo de creșterea facturilor la energie. „Vad oameni in varsta plangand in fața vitrinei. Nu este vorba ca nu-și permit salam, ci nu-și permit nici macar produsele de baza, cum […] The post „Oamenii plang in fața virtrinelor”. Se anunța iarna de razboi in Republica Moldova / Criza merge dincolo de facturi first appeared on Ziarul National .