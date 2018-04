Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a transmis duminica, de Ziua Politiei Romane, ca aceasta zi nu este o sarbatoare doar a politistilor, ci si a cetatenilor carora “oamenii legii le asigura zilnic siguranta si liniste” si le transmite felicitari tuturor celor care isi fac datoria fata de comunitate.

- Uitatul la televizor timp de mai mult de patru ore pe zi ar putea predispune barbatii la un risc mai mare de cancer intestinal, sugereaza un nou studiu. Excesul de grasime din organism poate influenta nivelul si calitatea hormonilor si a altor substante chimice care afecteaza celulele, spun medicii.

- Schimbarea poate fi brusca si tu poti simti ca si cum ai o noua perspectiva de a vedea aceeasi situatie sau problema. Schimbarea poate fi bulversanta si poate vei dori ca totul sa revina la normal. Dar si asta este normal. Este noul normal. Imbratiseaza viata cu tot ce iti aduce ea. Horoscop…

- Inceputul saptamanii este unul bun pentru comunicare, cand dupa inceputuri, finaluri, mesaje mixte, ajungi sa simti ca in sfarsit vorbesti aceeasi limba cu oamenii din viata ta. Conversatiile curg usor, coerent, ideile zboara si totul merge bine. Dar, cum niciodata nu poti fi confortabil total, ne…

- Mulți romani o consuma dimineața, la micul dejun, fara sa știe ca de fapt iși incep ziua mancand cel mai nesanatos aliment din lume, potrivit mai multor studii intreprinse de-a lungul anilor. Este vorba despre deja „tradiționala” margarina.

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit. O perspectiva diferita iti poate muta destinul de la esec la succes, de la rau la bine. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, este primul…

- Zeci de familii din Dambovita inoata in mocirla in fiecare zi. Se intampla in satul Vulcana de Sus, din comuna Vulcana Bai. Oamenii au cerut ajutor la primarie, insa pana acum nimeni nu a luat nicio masura. Pe drumul de noroi sunt nevoiti sa mearga toti pentru a ajunge acasa, iar copiii se impleticesc…

- Capitala este sufocata de masini, iar asta a condus la o reala problema in ceea ce priveste parcarile publice. Cum locurile nu sunt suficiente, romanii sunt nevoiti sa scoata din buzunar sute de lei zilnic. Potrivit Romania TV, parcarile private au castiguri substantiale, pentru ca pretul…