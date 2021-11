Oamenii pe care Ciolacu și Cîțu îi trimit să negocieze capitolele sensibile din programul de guvernare Dupa ce marți au avut o prima runda oficiala de negocieri, miercuri PSD și PNL încep discuțiile privind programul de guvernare. Primul capitol este Economie-Finanțe, unde din echipa de negociere a PSD vor face parte Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu, Gabriela Firea, urmat de Justiție, unde social-democrații îi trimit la negocieri pe Robert Cazanciuc și Titus Corlațean, dupa ce au fost transmise primele semnale împotriva desființarii Secției speciale. În echipa PSD se va regasi și fostul ministru Petre Daea, care va trasa direcțiile pentru Agricultura.

