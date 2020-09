”Oamenii nu sunt piese pe tabla de șah”. Mesaje importante de la Bruxelles „Otravirea lui Alexei Navalnii cu un agent chimic nu este unica, am mai vazut așa ceva”, a afirmat Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in contextul discursului despre starea Uniunii Europene. Ursula von der Leyen, a susținut miercuri primul sau discurs despre starea Uniunii Europene, in fața eurodeputaților reuniți in sesiune plenara la Bruxelles. Von der Leyen și-a inceput prezentarea aducand un omagiu pentru doctori și personalul medical implicat in lupta cu pandemia, potrivit AFP. Principalele declarații ale Ursulei von der Leyen: In aceste ultime șase luni am demonstrat cat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acuzat Rusia de otravirea lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, si a spus ca acesta nu este un caz singular, iar tiparul nu va fi schimbat de „o conducta", cu referire la proiectul Nord Stream 2. „Otravirea lui Alexei Navalnii…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acuzat Rusia de otravirea lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Puțin, și a spus ca acesta nu este un caz singular, iar tiparul nu va fi schimbat de „o conducta”, cu referire la proiectul Nord Stream 2.

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acuzat Rusia de otravirea lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Puțin, și a spus ca acesta nu este un caz singular, iar tiparul nu va fi schimbat de „o conducta”, cu referire la proiectul Nord Stream 2.

- Otravirea politicianului rus de opozitie Aleksei Navalnii nu pune in pericol viitorul gazoductului Nord Stream 2, potrivit Austriei, care a afirmat marti ca nu are in vedere blocarea proiectului pentru a sanctiona Kremlinul, in pofida presiunilor americane, noteaza AFP preluat de agerpres.Vezi…

- Saracia, excluziunea sociala și inegalitațile sunt estimate sa creasca in interiorul Uniunii Europene, iar șomajul ar putea ajunge la 9%, conform raportului Comisiei Europene privind starea Uniunii in 2020. Șomajul va afecta in mod diferit categoriile sociale, cele mai afectate fiind femeile, tinerii,…

- Guvernul german a anuntat luni ca alte doua laboratoare au confirmat in mod independent ca opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok si a indemnat din nou Rusia sa coopereze in ancheta, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Laboratoare specializate din…

- Romania este al optulea producator de bere din UE. Germania produce de aproape cinci ori mai mult și este lider detașat pe piața europeana a berii Romania a fost in 2019 al optulea producator de bere din cele 27 de state membre ale UE, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica…

- Conform unei analize realizate de Reuters, pe baza datelor oferite de guverne, Europa, America de Nord si America de Sud au inregistrat cate 25% din numarul total de cazuri. Asiei ii revin 11 procente, iar din Orientul Mijlociu provin 9% din cazuri, scrie Mediafax . Statele Unite se apropie de 2,6 milioane…